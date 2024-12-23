Епишева Марья
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Марья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 404
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 44
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- жена Ивана [1]
- Возраст по текущей РС
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1759
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 635
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 44
01 | Епишев Иван Ефремович: 60 / 64 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Варфоломей Иванович: 34 / 38 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Ермолай Иванович: 32 / 36 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Епишев Алексей Варфоломеевич: 14 / 18 | однодворец - сын Варфоломея [2]
05 | Епишев Григорий Алексеевич: - / 2 | однодворец - сын Алексея [4]
06 | Епишева Марья: - / 57 | однодворка - жена Ивана [1]
07 | Епишева Евдокия: - / 41 | однодворка - жена Варфоломея [2]
08 | Епишева Матрена Варфоломеевна: - / 15 | однодворка - дочь Варфоломея [2]
09 | Епишева Василиса: - / 38 | однодворка - жена Ермолая [3]
10 | Епишева Евдокия: - / 20 | однодворка - жена Алексея [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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