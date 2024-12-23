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Епишев Иван Ефремович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Иван Ефремович
Пол
муж
Номер записи
399
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
44
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
60
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 635
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 44
01 | Епишев Иван Ефремович: 60 / 64 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Варфоломей Иванович: 34 / 38 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Ермолай Иванович: 32 / 36 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Епишев Алексей Варфоломеевич: 14 / 18 | однодворец - сын Варфоломея [2]
05 | Епишев Григорий Алексеевич: - / 2 | однодворец - сын Алексея [4]
06 | Епишева Марья: - / 57 | однодворка - жена Ивана [1]
07 | Епишева Евдокия: - / 41 | однодворка - жена Варфоломея [2]
08 | Епишева Матрена Варфоломеевна: - / 15 | однодворка - дочь Варфоломея [2]
09 | Епишева Василиса: - / 38 | однодворка - жена Ермолая [3]
10 | Епишева Евдокия: - / 20 | однодворка - жена Алексея [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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