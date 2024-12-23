Епишев Фрол Ефремович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Фрол Ефремович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 385
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 43
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 66
- Причина выбытия
- умер
- Год убытия
- 1814
- Год рождения вычисленный
- 1745
- Год смерти
- 1814
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 634
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 43
01 | Епишев Фрол Ефремович: 66 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Андрей Фролович: 49 / 53 | однодворец - сын Фрола [1]
03 | Епишев Тимофей Фролович: 47 / 51 | однодворец - сын Фрола [1]
04 | Епишев Алексей Иванович: 19 / - | однодворец - приемыш Андрея [2]
05 | Епишев Иван Тимофеевич: 24 / 28 | однодворец - сын Тимофея [3]
06 | Епишев Петр Иванович: 8 / 12 | однодворец - сын Ивана [6]
07 | Епишев Федор Иванович: 2 / 6 | однодворец - сын Ивана [6]
08 | Епишев Тимофей Иванович: - / 4 | однодворец - сын Ивана [6]
09 | Епишев Евдоким Иванович: - / полгода | однодворец - сын Ивана [6]
10 | Епишев Степан Алексеевич: - / 4 | однодворец - сын Алексея [4]
11 | Епишева Мария: - / 37 | однодворка - жена Тимофея [3]
12 | Епишева Анна: - / 40 | однодворка - жена Ивана [6]
13 | Епишева Евдокия Ивановна: - / 7 | однодворка - дочь Ивана [6]
14 | Епишева Ирина: - / 25 | однодворка - жена Алексея [4]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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