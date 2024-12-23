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Епишев Фрол Ефремович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Фрол Ефремович
Пол
муж
Номер записи
385
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
43
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
66
Причина выбытия
умер
Год убытия
1814
Год рождения вычисленный
1745
Год смерти
1814
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 634
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 43
01 | Епишев Фрол Ефремович: 66 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Андрей Фролович: 49 / 53 | однодворец - сын Фрола [1]
03 | Епишев Тимофей Фролович: 47 / 51 | однодворец - сын Фрола [1]
04 | Епишев Алексей Иванович: 19 / - | однодворец - приемыш Андрея [2]
05 | Епишев Иван Тимофеевич: 24 / 28 | однодворец - сын Тимофея [3]
06 | Епишев Петр Иванович: 8 / 12 | однодворец - сын Ивана [6]
07 | Епишев Федор Иванович: 2 / 6 | однодворец - сын Ивана [6]
08 | Епишев Тимофей Иванович: - / 4 | однодворец - сын Ивана [6]
09 | Епишев Евдоким Иванович: - / полгода | однодворец - сын Ивана [6]
10 | Епишев Степан Алексеевич: - / 4 | однодворец - сын Алексея [4]
11 | Епишева Мария: - / 37 | однодворка - жена Тимофея [3]
12 | Епишева Анна: - / 40 | однодворка - жена Ивана [6]
13 | Епишева Евдокия Ивановна: - / 7 | однодворка - дочь Ивана [6]
14 | Епишева Ирина: - / 25 | однодворка - жена Алексея [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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