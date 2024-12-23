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Смахтина Анна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Смахтина Анна
Пол
жен
Номер записи
379
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
42
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Андрея [2]
Возраст по текущей РС
38
Год рождения вычисленный
1778
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 634
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 42
01 | Смахтин Павел Артемович: 67 / - | однодворец - глава семьи
02 | Смахтин Андрей Павлович: 33 / 37 | однодворец - сын Павла [1]
03 | Смахтин Кузьма Андреевич: - / 2 | однодворец - сын Андрея [2]
04 | Смахтина Анна: - / 38 | однодворка - жена Андрея [2]
05 | Смахтина Ефимия Андреевна: - / 16 | однодворка - дочь Андрея [2]
06 | Смахтина Васса Андреевна: - / 11 | однодворка - дочь Андрея [2]
07 | Смахтина Марья Андреевна: - / 6 | однодворка - дочь Андрея [2]
08 | Смахтина Матрена Андреевна: - / 4 | однодворка - дочь Андрея [2]
09 | Смахтина Марина Павловна: - / 16 | однодворка - сестра Андрея [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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