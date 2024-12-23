Бурцова Ульяна Васильевна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Бурцова Ульяна Васильевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 373
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 41
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- внучка Семена [1]
- Возраст по текущей РС
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1801
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 634
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 41
01 | Михайлов Семен Максимович: 53 / - | однодворец - глава семьи
02 | Бурцов Иван Васильевич: - / 3 | однодворец - внук Семена [1]
03 | Бурцов Яков Васильевич: - / 1 | однодворец - внук Семена [1]
04 | Михайлова Екатерина: - / 59 | однодворка - жена Семена [1]
05 | Бурцова Агафья Семеновна: - / 38 | однодворка - дочь Семена [1]
06 | Бурцова Ульяна Васильевна: - / 15 | однодворка - внучка Семена [1]
07 | Бурцова Настасья Васильевна: - / 13 | однодворка - внучка Семена [1]
08 | Бурцова Матрена Васильевна: - / 5 | однодворка - внучка Семена [1]
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