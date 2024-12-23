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Михайлова Екатерина

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлова Екатерина
Пол
жен
Номер записи
371
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Семена [1]
Возраст по текущей РС
59
Год рождения вычисленный
1757
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 634
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 41
01 | Михайлов Семен Максимович: 53 / - | однодворец - глава семьи
02 | Бурцов Иван Васильевич: - / 3 | однодворец - внук Семена [1]
03 | Бурцов Яков Васильевич: - / 1 | однодворец - внук Семена [1]
04 | Михайлова Екатерина: - / 59 | однодворка - жена Семена [1]
05 | Бурцова Агафья Семеновна: - / 38 | однодворка - дочь Семена [1]
06 | Бурцова Ульяна Васильевна: - / 15 | однодворка - внучка Семена [1]
07 | Бурцова Настасья Васильевна: - / 13 | однодворка - внучка Семена [1]
08 | Бурцова Матрена Васильевна: - / 5 | однодворка - внучка Семена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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