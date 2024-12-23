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Михайлов Семен Максимович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Семен Максимович
Пол
муж
Номер записи
368
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
41
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
53
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1758
Год смерти
1813
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 634
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 41
01 | Михайлов Семен Максимович: 53 / - | однодворец - глава семьи
02 | Бурцов Иван Васильевич: - / 3 | однодворец - внук Семена [1]
03 | Бурцов Яков Васильевич: - / 1 | однодворец - внук Семена [1]
04 | Михайлова Екатерина: - / 59 | однодворка - жена Семена [1]
05 | Бурцова Агафья Семеновна: - / 38 | однодворка - дочь Семена [1]
06 | Бурцова Ульяна Васильевна: - / 15 | однодворка - внучка Семена [1]
07 | Бурцова Настасья Васильевна: - / 13 | однодворка - внучка Семена [1]
08 | Бурцова Матрена Васильевна: - / 5 | однодворка - внучка Семена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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