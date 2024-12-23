Михайлова Агафья Захаровна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлова Агафья Захаровна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 366
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 40
- Номер в семье/дворе
- 6
- Родственная связь
- дочь Захара [2]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 633
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 40
01 | Михайлов Антип Яковлевич: 58 / 62 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Захар Антипович: 26 / 30 | однодворец - сын Антипа [1]
03 | Михайлов Тит Захарович: 7 / 11 | однодворец - сын Захара [2]
04 | Михайлов Никита Иванович: 9 / 13 | однодворец - внук Антипа [1]
05 | Михайлова Ульяна: - / 35 | однодворка - жена Захара [2]
06 | Михайлова Агафья Захаровна: - / 6 | однодворка - дочь Захара [2]
07 | Михайлова Наталья Ивановна: - / 17 | однодворка - внучка Антипа [1]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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