Михайлова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлова Ульяна

Михайлова Ульяна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлова Ульяна
Пол
жен
Номер записи
365
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Захара [2]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 633
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 40
01 | Михайлов Антип Яковлевич: 58 / 62 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Захар Антипович: 26 / 30 | однодворец - сын Антипа [1]
03 | Михайлов Тит Захарович: 7 / 11 | однодворец - сын Захара [2]
04 | Михайлов Никита Иванович: 9 / 13 | однодворец - внук Антипа [1]
05 | Михайлова Ульяна: - / 35 | однодворка - жена Захара [2]
06 | Михайлова Агафья Захаровна: - / 6 | однодворка - дочь Захара [2]
07 | Михайлова Наталья Ивановна: - / 17 | однодворка - внучка Антипа [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.