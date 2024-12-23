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Михайлов Тит Захарович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Тит Захарович
Пол
муж
Номер записи
363
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
40
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Захара [2]
Возраст по прошлой РС
7
Возраст по текущей РС
11
Год рождения вычисленный
1805
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 633
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 40
01 | Михайлов Антип Яковлевич: 58 / 62 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Захар Антипович: 26 / 30 | однодворец - сын Антипа [1]
03 | Михайлов Тит Захарович: 7 / 11 | однодворец - сын Захара [2]
04 | Михайлов Никита Иванович: 9 / 13 | однодворец - внук Антипа [1]
05 | Михайлова Ульяна: - / 35 | однодворка - жена Захара [2]
06 | Михайлова Агафья Захаровна: - / 6 | однодворка - дочь Захара [2]
07 | Михайлова Наталья Ивановна: - / 17 | однодворка - внучка Антипа [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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