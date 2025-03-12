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Епишева Марья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Марья
Пол
жен
Номер записи
359
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
жена Иосифа [2]
Возраст по текущей РС
30
Год рождения вычисленный
1786
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 633
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 39
01 | Епишев Никифор Савельевич: 57 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иосиф Никифорович: 28 / 32 | однодворец - сын Никифора [1]
03 | Епишев Харитон Иосифович: - / 3 | однодворец - сын Иосифа [2]
04 | Епишева Марья: - / 30 | однодворка - жена Иосифа [2]
05 | Епишева Евдокия Иосифовна: - / 6 | однодворка - дочь Иосифа [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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