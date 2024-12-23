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Епишев Никифор Савельевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Никифор Савельевич
Пол
муж
Номер записи
356
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
39
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
57
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1754
Год смерти
1813
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 633
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 39
01 | Епишев Никифор Савельевич: 57 / - | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иосиф Никифорович: 28 / 32 | однодворец - сын Никифора [1]
03 | Епишев Харитон Иосифович: - / 3 | однодворец - сын Иосифа [2]
04 | Епишева Марья: - / 30 | однодворка - жена Иосифа [2]
05 | Епишева Евдокия Иосифовна: - / 6 | однодворка - дочь Иосифа [2]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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