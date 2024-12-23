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Епишев Андрей Антонович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Андрей Антонович
Пол
муж
Номер записи
344
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
38
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Антона [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 633
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 38
01 | Епишев Антон Никифорович: 37 / 41 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Федосей Антонович: 18 / - | однодворец - сын Антона [1]
03 | Епишев Андрей Антонович: 10 / 14 | однодворец - сын Антона [1]
04 | Епишев Григорий Никифорович: 34 / 38 | однодворец - брат Антона родной [1]
05 | Епишев Максим Григорьевич: 12 / 16 | однодворец - сын Григория [4]
06 | Епишев Михаил Григорьевич: 2 / 6 | однодворец - сын Григория [4]
07 | Епишева Степанида: - / 44 | однодворка - жена Антона [1]
08 | Епишева Домна Антоновна: - / 20 | однодворка - дочь Антона [1]
09 | Епишева Татьяна Антоновна: - / 17 | однодворка - дочь Антона [1]
10 | Епишева Акилина: - / 43 | однодворка - жена Григория [4]
11 | Епишева Матрена Григорьевна: - / 14 | однодворка - дочь Григория [4]
12 | Епишева Анна Григорьевна: - / 10 | однодворка - дочь Григория [4]
13 | Епишева Аграфена: - / 22 | однодворка - жена Федосея [2]
14 | Епишева Анна Федосеевна: - / 2 | однодворка - дочь Федосея [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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