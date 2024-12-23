Епишев Федосей Антонович
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Федосей Антонович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 343
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 38
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Антона [1]
- Возраст по прошлой РС
- 18
- Причина выбытия
- отдан в рекруты
- Год убытия
- 1813
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 633
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 38
01 | Епишев Антон Никифорович: 37 / 41 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Федосей Антонович: 18 / - | однодворец - сын Антона [1]
03 | Епишев Андрей Антонович: 10 / 14 | однодворец - сын Антона [1]
04 | Епишев Григорий Никифорович: 34 / 38 | однодворец - брат Антона родной [1]
05 | Епишев Максим Григорьевич: 12 / 16 | однодворец - сын Григория [4]
06 | Епишев Михаил Григорьевич: 2 / 6 | однодворец - сын Григория [4]
07 | Епишева Степанида: - / 44 | однодворка - жена Антона [1]
08 | Епишева Домна Антоновна: - / 20 | однодворка - дочь Антона [1]
09 | Епишева Татьяна Антоновна: - / 17 | однодворка - дочь Антона [1]
10 | Епишева Акилина: - / 43 | однодворка - жена Григория [4]
11 | Епишева Матрена Григорьевна: - / 14 | однодворка - дочь Григория [4]
12 | Епишева Анна Григорьевна: - / 10 | однодворка - дочь Григория [4]
13 | Епишева Аграфена: - / 22 | однодворка - жена Федосея [2]
14 | Епишева Анна Федосеевна: - / 2 | однодворка - дочь Федосея [2]
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