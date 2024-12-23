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Епишева Федосья Федоровна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Федосья Федоровна
Пол
жен
Номер записи
339
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
37
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
сестра Ивана [1]
Возраст по текущей РС
20
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 632
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 37
01 | Епишев Иван Федорович: 22 / 26 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Василий Иванович: 3 / - | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Епишев Яков Иванович: полгода / - | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Епишев Ефим Иванович: - / 2 | однодворец - сын Ивана [1]
05 | Епишев Иван меньшой Федорович: 20 / - | однодворец - брат Ивана [1]
06 | Епишева Федора: - / 51 | однодворка - мать Ивана [1]
07 | Епишева Федосья Федоровна: - / 20 | однодворка - сестра Ивана [1]
08 | Епишева Ирина Федоровна: - / 18 | однодворка - сестра Ивана [1]
09 | Епишева Анна: - / 26 | однодворка - жена Ивана меньшого [1]
10 | Епишева Ирина Исаевна: - / 7 | однодворка - дочь Исая [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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