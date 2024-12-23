Епишева Ксения Исаевна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Ксения Исаевна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 330
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 36
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Исая [3]
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 632
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 36
01 | Епишев Аввакум Мартынович: 45 / 49 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Аввакумович: 21 / 25 | однодворец - сын Аввакума [1]
03 | Епишев Исай Мартынович: 38 / 42 | однодворец - брат Аввакума [1]
04 | Епишев Федор Исаевич: 2 / 6 | однодворец - сын Исая [3]
05 | Епишева Пелагея: - / 23 | однодворка - жена Ивана [2]
06 | Епишева Дарья Ивановна: - / 2 | однодворка - дочь Ивана [2]
07 | Епишева Устинья Исаевна: - / 40 | однодворка - жена Исая [3]
08 | Епишева Ксения Исаевна: - / 17 | однодворка - дочь Исая [3]
09 | Епишева Марья Исаевна: - / 15 | однодворка - дочь Исая [3]
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