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Епишева Пелагея

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Пелагея
Пол
жен
Номер записи
327
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
жена Ивана [2]
Возраст по текущей РС
23
Год рождения вычисленный
1793
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 632
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 36
01 | Епишев Аввакум Мартынович: 45 / 49 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Аввакумович: 21 / 25 | однодворец - сын Аввакума [1]
03 | Епишев Исай Мартынович: 38 / 42 | однодворец - брат Аввакума [1]
04 | Епишев Федор Исаевич: 2 / 6 | однодворец - сын Исая [3]
05 | Епишева Пелагея: - / 23 | однодворка - жена Ивана [2]
06 | Епишева Дарья Ивановна: - / 2 | однодворка - дочь Ивана [2]
07 | Епишева Устинья Исаевна: - / 40 | однодворка - жена Исая [3]
08 | Епишева Ксения Исаевна: - / 17 | однодворка - дочь Исая [3]
09 | Епишева Марья Исаевна: - / 15 | однодворка - дочь Исая [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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