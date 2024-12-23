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Епишев Исай Мартынович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Исай Мартынович
Пол
муж
Номер записи
325
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
36
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
брат Аввакума [1]
Возраст по прошлой РС
38
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 632
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 36
01 | Епишев Аввакум Мартынович: 45 / 49 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Аввакумович: 21 / 25 | однодворец - сын Аввакума [1]
03 | Епишев Исай Мартынович: 38 / 42 | однодворец - брат Аввакума [1]
04 | Епишев Федор Исаевич: 2 / 6 | однодворец - сын Исая [3]
05 | Епишева Пелагея: - / 23 | однодворка - жена Ивана [2]
06 | Епишева Дарья Ивановна: - / 2 | однодворка - дочь Ивана [2]
07 | Епишева Устинья Исаевна: - / 40 | однодворка - жена Исая [3]
08 | Епишева Ксения Исаевна: - / 17 | однодворка - дочь Исая [3]
09 | Епишева Марья Исаевна: - / 15 | однодворка - дочь Исая [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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