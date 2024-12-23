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Епишева Василиса

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Василиса
Пол
жен
Номер записи
319
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Прохора [1]
Возраст по текущей РС
40
Год рождения вычисленный
1776
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 632
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 35
01 | Епишев Прохор Мартынович: 43 / 47 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Афанасий Прохорович: 13 / 17 | однодворец - сын Прохора [1]
03 | Епишев Иван Прохорович: 9 / 13 | однодворец - сын Прохора [1]
04 | Епишев Константин Прохорович: 1 / - | однодворец - сын Прохора [1]
05 | Епишев Антон Прохорович: - / 3 | однодворец - сын Прохора [1]
06 | Епишева Василиса: - / 40 | однодворка - жена Прохора [1]
07 | Епишева Христина Прохоровна: - / 12 | однодворка - дочь Прохора [1]
08 | Епишева Евдокия Прохоровна: - / 7 | однодворка - дочь Прохора [1]
09 | Епишева Ксения: - / 20 | однодворка - жена Афанасия [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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