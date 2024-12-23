Епишев Афанасий Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕпишев Афанасий Прохорович

Епишев Афанасий Прохорович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Афанасий Прохорович
Пол
муж
Номер записи
315
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
35
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Прохора [1]
Возраст по прошлой РС
13
Возраст по текущей РС
17
Год рождения вычисленный
1799
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 632
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 35
01 | Епишев Прохор Мартынович: 43 / 47 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Афанасий Прохорович: 13 / 17 | однодворец - сын Прохора [1]
03 | Епишев Иван Прохорович: 9 / 13 | однодворец - сын Прохора [1]
04 | Епишев Константин Прохорович: 1 / - | однодворец - сын Прохора [1]
05 | Епишев Антон Прохорович: - / 3 | однодворец - сын Прохора [1]
06 | Епишева Василиса: - / 40 | однодворка - жена Прохора [1]
07 | Епишева Христина Прохоровна: - / 12 | однодворка - дочь Прохора [1]
08 | Епишева Евдокия Прохоровна: - / 7 | однодворка - дочь Прохора [1]
09 | Епишева Ксения: - / 20 | однодворка - жена Афанасия [2]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.