Епишев Прохор Мартынович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Прохор Мартынович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 314
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 35
- Номер в семье/дворе
- 1
- Родственная связь
- глава семьи
- Возраст по прошлой РС
- 43
- Возраст по текущей РС
- 47
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 632
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 35
01 | Епишев Прохор Мартынович: 43 / 47 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Афанасий Прохорович: 13 / 17 | однодворец - сын Прохора [1]
03 | Епишев Иван Прохорович: 9 / 13 | однодворец - сын Прохора [1]
04 | Епишев Константин Прохорович: 1 / - | однодворец - сын Прохора [1]
05 | Епишев Антон Прохорович: - / 3 | однодворец - сын Прохора [1]
06 | Епишева Василиса: - / 40 | однодворка - жена Прохора [1]
07 | Епишева Христина Прохоровна: - / 12 | однодворка - дочь Прохора [1]
08 | Епишева Евдокия Прохоровна: - / 7 | однодворка - дочь Прохора [1]
09 | Епишева Ксения: - / 20 | однодворка - жена Афанасия [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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