Епишев Петр Трифонович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Петр Трифонович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 309
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 34
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- сын Трифона [2]
- Возраст по прошлой РС
- месяц
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 631
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 34
01 | Епишев Андрей Мартынович: 51 / 55 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Трифон Андреевич: 25 / 29 | однодворец - сын Андрея [1]
03 | Епишев Яков Андреевич: 15 / - | однодворец - сын Андрея [1]
04 | Епишев Иван Андреевич: 10 / 14 | однодворец - сын Андрея [1]
05 | Епишев Петр Трифонович: месяц / 4 | однодворец - сын Трифона [2]
06 | Епишев Никита Трифонович: - / 1 | однодворец - сын Трифона [2]
07 | Епишева Федосья: - / 55 | однодворка - жена Андрея [1]
08 | Епишева Марья: - / 34 | однодворка - жена Трифона [2]
09 | Епишева Прасковья Трифоновна: - / 7 | однодворка - дочь Трифона [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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