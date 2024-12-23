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Епишев Яков Андреевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Яков Андреевич
Пол
муж
Номер записи
307
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
34
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Андрея [1]
Возраст по прошлой РС
15
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1796
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 631
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 34
01 | Епишев Андрей Мартынович: 51 / 55 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Трифон Андреевич: 25 / 29 | однодворец - сын Андрея [1]
03 | Епишев Яков Андреевич: 15 / - | однодворец - сын Андрея [1]
04 | Епишев Иван Андреевич: 10 / 14 | однодворец - сын Андрея [1]
05 | Епишев Петр Трифонович: месяц / 4 | однодворец - сын Трифона [2]
06 | Епишев Никита Трифонович: - / 1 | однодворец - сын Трифона [2]
07 | Епишева Федосья: - / 55 | однодворка - жена Андрея [1]
08 | Епишева Марья: - / 34 | однодворка - жена Трифона [2]
09 | Епишева Прасковья Трифоновна: - / 7 | однодворка - дочь Трифона [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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