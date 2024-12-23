Епишева Федосья
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Федосья
- Пол
- жен
- Номер записи
- 298
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 32
- Номер в семье/дворе
- 11
- Родственная связь
- жена Ильи [3]
- Возраст по текущей РС
- 20
- Год рождения вычисленный
- 1796
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 631
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 32
01 | Епишев Ерофей Ананьевич: 41 / 45 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Василий Ананьевич: 31 / 35 | однодворец - брат Ерофея [1]
03 | Епишев Илья Васильевич: 15 / 19 | однодворец - сын Василия [2]
04 | Епишев Гаврил Васильевич: месяц / 4 | однодворец - сын Василия [2]
05 | Епишева Устинья: - / 30 | однодворка - жена Ерофея [1]
06 | Епишева Матрена Ерофеевна: - / 6 | однодворка - дочь Ерофея [1]
07 | Епишева Аннна Ерофеевна: - / 4 | однодворка - дочь Ерофея [1]
08 | Епишева Пелагея: - / 25 | однодворка - жена Василия [2]
09 | Епишева Дарья Васильевна: - / 13 | однодворка - дочь Василия [2]
10 | Епишева Евдокия Васильевна: - / 1 | однодворка - дочь Василия [2]
11 | Епишева Федосья: - / 20 | однодворка - жена Ильи [3]
12 | Епишева Анна Ильинична: - / полгода | однодворка -
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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