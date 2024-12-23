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Епишев Илья Васильевич

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Илья Васильевич
Пол
муж
Номер записи
290
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
32
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
сын Василия [2]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 631
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 32
01 | Епишев Ерофей Ананьевич: 41 / 45 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Василий Ананьевич: 31 / 35 | однодворец - брат Ерофея [1]
03 | Епишев Илья Васильевич: 15 / 19 | однодворец - сын Василия [2]
04 | Епишев Гаврил Васильевич: месяц / 4 | однодворец - сын Василия [2]
05 | Епишева Устинья: - / 30 | однодворка - жена Ерофея [1]
06 | Епишева Матрена Ерофеевна: - / 6 | однодворка - дочь Ерофея [1]
07 | Епишева Аннна Ерофеевна: - / 4 | однодворка - дочь Ерофея [1]
08 | Епишева Пелагея: - / 25 | однодворка - жена Василия [2]
09 | Епишева Дарья Васильевна: - / 13 | однодворка - дочь Василия [2]
10 | Епишева Евдокия Васильевна: - / 1 | однодворка - дочь Василия [2]
11 | Епишева Федосья: - / 20 | однодворка - жена Ильи [3]
12 | Епишева Анна Ильинична: - / полгода | однодворка -
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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