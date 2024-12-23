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Епишева Агафья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Агафья
Пол
жен
Номер записи
287
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
приемушка Прохора [1]
Возраст по текущей РС
10
Год рождения вычисленный
1806
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 631
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 31
01 | Епишев Прохор Ананьевич: 46 / 50 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Фектист Прохорович: 28 / 32 | однодворец - сын Прохора [1]
03 | Епишева Екатерина: - / 54 | однодворка - жена Прохора [1]
04 | Епишева Афанасия: - / 35 | однодворка - жена Феоктиста [2]
05 | Епишева Агафья: - / 10 | однодворка - приемушка Прохора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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