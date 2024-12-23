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Епишев Фектист Прохорович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Фектист Прохорович
Пол
муж
Номер записи
284
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
31
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Прохора [1]
Возраст по прошлой РС
28
Возраст по текущей РС
32
Год рождения вычисленный
1784
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 631
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 31
01 | Епишев Прохор Ананьевич: 46 / 50 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Фектист Прохорович: 28 / 32 | однодворец - сын Прохора [1]
03 | Епишева Екатерина: - / 54 | однодворка - жена Прохора [1]
04 | Епишева Афанасия: - / 35 | однодворка - жена Феоктиста [2]
05 | Епишева Агафья: - / 10 | однодворка - приемушка Прохора [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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