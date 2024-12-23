Епишева Евдокия
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Евдокия
- Пол
- жен
- Номер записи
- 281
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 30
- Номер в семье/дворе
- 12
- Родственная связь
- жена Семена [3]
- Возраст по текущей РС
- 35
- Год рождения вычисленный
- 1781
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 630
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 30
01 | Епишев Яков Архипович: 60 / 64 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Артем Иванович: 27 / 31 | однодворец - внук Якова [1]
03 | Епишев Семен Иванович: 21 / 25 | однодворец - внук Якова [1]
04 | Епишев Петр Иванович: 10 / 14 | однодворец - внук Якова [1]
05 | Епишев Илья Артемович: месяц / 4 | однодворец - сын Артема [2]
06 | Епишев Федор Семенович: - / 3 | однодворец - сын Семена [3]
07 | Епишева Соломонида: - / 74 | однодворка - жена Якова [1]
08 | Епишева Евдокия: - / 51 | солдатка - невестка Якова [1]
09 | Епишева Степанида: - / 38 | однодворка - невестка Якова [1]
10 | Епишева Ефимия: - / 12 | однодворка - внучка Якова [1]
11 | Епишева Наталья: - / 36 | однодворка - жена Артема [2]
12 | Епишева Евдокия: - / 35 | однодворка - жена Семена [3]
13 | Епишева Татьяна Семеновна: - / 1 | однодворка - дочь Семена [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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