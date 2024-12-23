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Епишев Петр Иванович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Петр Иванович
Пол
муж
Номер записи
273
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
30
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
внук Якова [1]
Возраст по прошлой РС
10
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 630
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 30
01 | Епишев Яков Архипович: 60 / 64 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Артем Иванович: 27 / 31 | однодворец - внук Якова [1]
03 | Епишев Семен Иванович: 21 / 25 | однодворец - внук Якова [1]
04 | Епишев Петр Иванович: 10 / 14 | однодворец - внук Якова [1]
05 | Епишев Илья Артемович: месяц / 4 | однодворец - сын Артема [2]
06 | Епишев Федор Семенович: - / 3 | однодворец - сын Семена [3]
07 | Епишева Соломонида: - / 74 | однодворка - жена Якова [1]
08 | Епишева Евдокия: - / 51 | солдатка - невестка Якова [1]
09 | Епишева Степанида: - / 38 | однодворка - невестка Якова [1]
10 | Епишева Ефимия: - / 12 | однодворка - внучка Якова [1]
11 | Епишева Наталья: - / 36 | однодворка - жена Артема [2]
12 | Епишева Евдокия: - / 35 | однодворка - жена Семена [3]
13 | Епишева Татьяна Семеновна: - / 1 | однодворка - дочь Семена [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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