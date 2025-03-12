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Епишева Агафья Ивановна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Агафья Ивановна
Пол
жен
Номер записи
263
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
29
Номер в семье/дворе
9
Родственная связь
дочь Ивана [2]
Возраст по текущей РС
12
Год рождения вычисленный
1804
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 630
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 29
01 | Епишев Харитон Емельянович: 52 / 56 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Иван Харитонович: 35 / 39 | однодворец - сын Харитона [1]
03 | Епишев Лаврентий Харитонович: 33 / 37 | однодворец - сын Харитона [1]
04 | Епишев Федор Лаврентьевич: 16 / 19 | однодворец - сын Лаврентия [3]
05 | Епишев Василий Лаврентьевич: 9 / 13 | однодворец - сын Лаврентия [3]
06 | Непочеток? Антон Петрович: - / - | однодворец -
07 | Епишева Настасья: - / 62 | однодворка - жена Харитона [1]
08 | Епишева Анна: - / 41 | однодворка - жена Ивана [2]
09 | Епишева Агафья Ивановна: - / 12 | однодворка - дочь Ивана [2]
10 | Епишева Агафья: - / 27 | однодворка - жена Лаврентия [3]
11 | Епишева Матрена Лаврентьевна: - / 18 | однодворка - дочь Лаврентия [3]
12 | Епишева Пелагея Лаврентьевна: - / 9 | однодворка - дочь Лаврентия [3]
13 | Епишева Агафья Лаврентьевна: - / 6 | однодворка - дочь Лаврентия [3]
14 | Епишева Акилина: - / 24 | однодворка - жена Федора [4]
15 | Епишева Ульяна Федоровна: - / 1 | однодворка - дочь Федора [4]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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