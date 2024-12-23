Артемов Митрофан Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Митрофан Федотович

Артемов Митрофан Федотович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемов Митрофан Федотович
Пол
муж
Номер записи
246
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
28
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
брат Ивана [1]
Возраст по прошлой РС
15
Возраст по текущей РС
19
Год рождения вычисленный
1797
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 629
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 28
01 | Артемов Иван Федотович: 51 / 55 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Алексей Иванович: 13 / 17 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Артемов Архип Иванович: 7 / 11 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Артемов Иван меньшой Федотович: 37 / 41 | однодворец - брат Ивана [1]
05 | Артемов Егор Федотович: 18 / - | однодворец - брат Ивана [1]
06 | Артемов Митрофан Федотович: 15 / 19 | однодворец - брат Ивана [1]
07 | Артемов Панкрат Иванович: 13 / 17 | однодворец - сын Ивана меньшого [4]
08 | Артемов Яков Иванович: 1 / 5 | однодворец - сын Ивана меньшого [4]
09 | Артемова Евдокия: - / 51 | однодворка - жена Ивана [1]
10 | Артемова Прасковья Ивановна: - / 18 | однодворка - дочь Ивана [1]
11 | Артемова Марья: - / 40 | однодворка - жена Ивана меньшого [4]
12 | Артемова Настасья Ивановна: - / 1 | однодворка - дочь Ивана [1]
13 | Артемова Агафья: - / 20 | однодворка - жена Митрофана [6]
14 | Артемова Степанида Митрофановна: - / полгода | однодворка - дочь Митрофана [6]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.