Артемов Алексей Иванович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемов Алексей Иванович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 242
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 28
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Ивана [1]
- Возраст по прошлой РС
- 13
- Возраст по текущей РС
- 17
- Год рождения вычисленный
- 1799
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 629
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 28
01 | Артемов Иван Федотович: 51 / 55 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Алексей Иванович: 13 / 17 | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Артемов Архип Иванович: 7 / 11 | однодворец - сын Ивана [1]
04 | Артемов Иван меньшой Федотович: 37 / 41 | однодворец - брат Ивана [1]
05 | Артемов Егор Федотович: 18 / - | однодворец - брат Ивана [1]
06 | Артемов Митрофан Федотович: 15 / 19 | однодворец - брат Ивана [1]
07 | Артемов Панкрат Иванович: 13 / 17 | однодворец - сын Ивана меньшого [4]
08 | Артемов Яков Иванович: 1 / 5 | однодворец - сын Ивана меньшого [4]
09 | Артемова Евдокия: - / 51 | однодворка - жена Ивана [1]
10 | Артемова Прасковья Ивановна: - / 18 | однодворка - дочь Ивана [1]
11 | Артемова Марья: - / 40 | однодворка - жена Ивана меньшого [4]
12 | Артемова Настасья Ивановна: - / 1 | однодворка - дочь Ивана [1]
13 | Артемова Агафья: - / 20 | однодворка - жена Митрофана [6]
14 | Артемова Степанида Митрофановна: - / полгода | однодворка - дочь Митрофана [6]
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.