Артемова Евдокия
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Артемова Евдокия
- Пол
- жен
- Номер записи
- 238
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 27
- Номер в семье/дворе
- 5
- Родственная связь
- жена Ефрема [1]
- Возраст по текущей РС
- 51
- Год рождения вычисленный
- 1765
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 629
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 27
01 | Артемов Ефрем Ефремович: 42 / 46 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Антип Ефремович: 21 / - | однодворец - сын Ефрема [1]
03 | Артемов Дмитрий Ефремович: 15 / 19 | однодворец - сын Ефрема [1]
04 | Артемов Данила Ефремович: 13 / 17 | однодворец - сын Ефрема [1]
05 | Артемова Евдокия: - / 51 | однодворка - жена Ефрема [1]
06 | Артемова Анна: - / 25 | однодворка - жена Антипа [2]
07 | Артемова Агафья Антиповна: - / 4 | однодворка - дочь Антипа [2]
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