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Артемов Антип Ефремович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Артемов Антип Ефремович
Пол
муж
Номер записи
235
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
27
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Ефрема [1]
Возраст по прошлой РС
21
Причина выбытия
отдан в рекруты
Год убытия
1812
Год рождения вычисленный
1790
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 629
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 27
01 | Артемов Ефрем Ефремович: 42 / 46 | однодворец - глава семьи
02 | Артемов Антип Ефремович: 21 / - | однодворец - сын Ефрема [1]
03 | Артемов Дмитрий Ефремович: 15 / 19 | однодворец - сын Ефрема [1]
04 | Артемов Данила Ефремович: 13 / 17 | однодворец - сын Ефрема [1]
05 | Артемова Евдокия: - / 51 | однодворка - жена Ефрема [1]
06 | Артемова Анна: - / 25 | однодворка - жена Антипа [2]
07 | Артемова Агафья Антиповна: - / 4 | однодворка - дочь Антипа [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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