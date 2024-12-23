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Епишев Семен Ермолович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Семен Ермолович
Пол
муж
Номер записи
227
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
26
Номер в семье/дворе
4
Родственная связь
сын Ермола [2]
Возраст по прошлой РС
месяц
Возраст по текущей РС
4
Год рождения вычисленный
1812
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 629
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 26
01 | Епишев Ермол Алексеевич: 57 / 61 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ермол Ермолович: 22 / 26 | однодворец - сын Ермола [1]
03 | Епишев Лев Митрофанович: 15 / 19 | однодворец - внук Ермола [1]
04 | Епишев Семен Ермолович: месяц / 4 | однодворец - сын Ермола [2]
05 | Епишева Федосья: - / 64 | однодворка - жена Ермола [1]
06 | Епишева Прасковья: - / 30 | однодворка - невестка Ермола (жена Митрофана) [1]
07 | Епишева Анна: - / 11 | однодворка - внучка Ермола [1]
08 | Епишева Настасья: - / 25 | однодворка - жена Ермола [2]
09 | Епишева Марина Ермоловна: - / 6 | однодворка - дочь Ермола [2]
10 | Епишева Марфа: - / 20 | однодворка - жена Льва [3]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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