Епишев Ермол Ермолович
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Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Ермол Ермолович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 225
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 26
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Ермола [1]
- Возраст по прошлой РС
- 22
- Возраст по текущей РС
- 26
- Год рождения вычисленный
- 1790
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 629
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 26
01 | Епишев Ермол Алексеевич: 57 / 61 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Ермол Ермолович: 22 / 26 | однодворец - сын Ермола [1]
03 | Епишев Лев Митрофанович: 15 / 19 | однодворец - внук Ермола [1]
04 | Епишев Семен Ермолович: месяц / 4 | однодворец - сын Ермола [2]
05 | Епишева Федосья: - / 64 | однодворка - жена Ермола [1]
06 | Епишева Прасковья: - / 30 | однодворка - невестка Ермола (жена Митрофана) [1]
07 | Епишева Анна: - / 11 | однодворка - внучка Ермола [1]
08 | Епишева Настасья: - / 25 | однодворка - жена Ермола [2]
09 | Епишева Марина Ермоловна: - / 6 | однодворка - дочь Ермола [2]
10 | Епишева Марфа: - / 20 | однодворка - жена Льва [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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