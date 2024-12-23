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Епишева Ксения Антоновна

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Ксения Антоновна
Пол
жен
Номер записи
223
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
приемушка Захара [1]
Возраст по текущей РС
14
Год рождения вычисленный
1802
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 628
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 25
01 | Епишев Захар Алексеевич: 50 / 54 | отставной солдат - глава семьи
02 | Епишев Агафон Захарович: 28 / - | однодворец - сын Захара [1]
03 | Епишев Степан Захарович: 14 / 18 | однодворец - сын Захара [1]
04 | Епишева Анна: - / 59 | однодворка - жена Захара [1]
05 | Епишева Пелагея: - / 30 | однодворка - жена Агафона [2]
06 | Епишева Ирина: - / 21 | однодворка - жена Степана [3]
07 | Епишева Прасковья Степановна: - / полгода | однодворка - дочь Сттепана [3]
08 | Епишева Ксения Антоновна: - / 14 | однодворка - приемушка Захара [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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