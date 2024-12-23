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Епишев Агафон Захарович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Агафон Захарович
Пол
муж
Номер записи
217
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
25
Номер в семье/дворе
2
Родственная связь
сын Захара [1]
Возраст по прошлой РС
28
Причина выбытия
умер
Год убытия
1814
Год рождения вычисленный
1783
Год смерти
1814
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 628
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 25
01 | Епишев Захар Алексеевич: 50 / 54 | отставной солдат - глава семьи
02 | Епишев Агафон Захарович: 28 / - | однодворец - сын Захара [1]
03 | Епишев Степан Захарович: 14 / 18 | однодворец - сын Захара [1]
04 | Епишева Анна: - / 59 | однодворка - жена Захара [1]
05 | Епишева Пелагея: - / 30 | однодворка - жена Агафона [2]
06 | Епишева Ирина: - / 21 | однодворка - жена Степана [3]
07 | Епишева Прасковья Степановна: - / полгода | однодворка - дочь Сттепана [3]
08 | Епишева Ксения Антоновна: - / 14 | однодворка - приемушка Захара [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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