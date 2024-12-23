Епишева Пелагея Емельяновна
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Пелагея Емельяновна
- Пол
- жен
- Номер записи
- 215
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 24
- Номер в семье/дворе
- 8
- Родственная связь
- дочь Емельяна [2]
- Возраст по текущей РС
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 628
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 24
01 | Епишев Яков Саввич: 58 / 62 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Емельян Яковлевич: 24 / 28 | однодворец - сын Якова [1]
03 | Епишев Иван Емельянович: полтора года / 6 | однодворец - сын Емельяна [2]
04 | Епишев Антон Емельянович: - / 2 | однодворец - сын Емельяна [2]
05 | Епишев Василий Емельянович: - / полгода | однодворец - сын Емельяна [2]
06 | Епишева Анна: - / 30 | однодворка - жена Емельяна [2]
07 | Епишева Васса Емельяновна: - / 12 | однодворка - дочь Емельяна [2]
08 | Епишева Пелагея Емельяновна: - / 6 | однодворка - дочь Емельяна [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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