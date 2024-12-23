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Епишева Ксения

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Ксения
Пол
жен
Номер записи
205
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
жена Иевлея [1]
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 628
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 23
01 | Епишев Иевлей Максимович: 59 / 63 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Николай Самсонович: 38 / 42 | однодворец - племянник Иевлея родной [1]
03 | Епишева Ксения: - / 64 | однодворка - жена Иевлея [1]
04 | Епишева Анна: - / 46 | однодворка - жена Николая [3]
05 | Епишева Евдокия Николаевна: - / 17 | однодворка - дочь Николая [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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