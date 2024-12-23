Епишева Ксения
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишева Ксения
- Пол
- жен
- Номер записи
- 205
- Сословие
- однодворка
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 23
- Номер в семье/дворе
- 3
- Родственная связь
- жена Иевлея [1]
- Возраст по текущей РС
- 64
- Год рождения вычисленный
- 1752
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 628
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 23
01 | Епишев Иевлей Максимович: 59 / 63 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Николай Самсонович: 38 / 42 | однодворец - племянник Иевлея родной [1]
03 | Епишева Ксения: - / 64 | однодворка - жена Иевлея [1]
04 | Епишева Анна: - / 46 | однодворка - жена Николая [3]
05 | Епишева Евдокия Николаевна: - / 17 | однодворка - дочь Николая [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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