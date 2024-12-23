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Епишев Иевлей Максимович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Иевлей Максимович
Пол
муж
Номер записи
203
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
23
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
59
Возраст по текущей РС
63
Год рождения вычисленный
1753
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 628
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 23
01 | Епишев Иевлей Максимович: 59 / 63 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Николай Самсонович: 38 / 42 | однодворец - племянник Иевлея родной [1]
03 | Епишева Ксения: - / 64 | однодворка - жена Иевлея [1]
04 | Епишева Анна: - / 46 | однодворка - жена Николая [3]
05 | Епишева Евдокия Николаевна: - / 17 | однодворка - дочь Николая [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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