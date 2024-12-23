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Епишева Агриппина

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Агриппина
Пол
жен
Номер записи
197
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
7
Родственная связь
жена Климонта [1]
Возраст по текущей РС
35
Год рождения вычисленный
1781
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 627
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 22
01 | Епишев Климонт Самсонович: 40 / 44 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Фаддей Климонтович: 20 / - | однодворец - сын Климонта [1]
03 | Епишев Лаврентий Климонтович: 19 / 23 | однодворец - сын Климонта [1]
04 | Епишев Андрей Климонтович: 17 / 21 | однодворец - сын Климонта [1]
05 | Епишев Матвей Климонтович: 13 / 17 | однодворец - сын Климонта [1]
06 | Епишев Степан Андреевич: - / 2 | однодворец - сын Андрея [4]
07 | Епишева Агриппина: - / 35 | однодворка - жена Климонта [1]
08 | Епишева Агриппина: - / 25 | однодворка - жена Лаврентия [3]
09 | Епишева Екатерина Лаврентьевна: - / 2 месяца | однодворка - дочь Лаврентия [3]
10 | Епишева Степанида: - / 20 | однодворка - жена Андрея [4]
11 | Епишева Надежда Климонтовна: - / 4 | однодворка - дочь Климонта [1]
12 | Епишева Марья: - / 12 | однодворка - свояченица Климонта [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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