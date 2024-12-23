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Епишев Климонт Самсонович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишев Климонт Самсонович
Пол
муж
Номер записи
191
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
22
Номер в семье/дворе
1
Родственная связь
глава семьи
Возраст по прошлой РС
40
Возраст по текущей РС
44
Год рождения вычисленный
1772
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 627
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 22
01 | Епишев Климонт Самсонович: 40 / 44 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Фаддей Климонтович: 20 / - | однодворец - сын Климонта [1]
03 | Епишев Лаврентий Климонтович: 19 / 23 | однодворец - сын Климонта [1]
04 | Епишев Андрей Климонтович: 17 / 21 | однодворец - сын Климонта [1]
05 | Епишев Матвей Климонтович: 13 / 17 | однодворец - сын Климонта [1]
06 | Епишев Степан Андреевич: - / 2 | однодворец - сын Андрея [4]
07 | Епишева Агриппина: - / 35 | однодворка - жена Климонта [1]
08 | Епишева Агриппина: - / 25 | однодворка - жена Лаврентия [3]
09 | Епишева Екатерина Лаврентьевна: - / 2 месяца | однодворка - дочь Лаврентия [3]
10 | Епишева Степанида: - / 20 | однодворка - жена Андрея [4]
11 | Епишева Надежда Климонтовна: - / 4 | однодворка - дочь Климонта [1]
12 | Епишева Марья: - / 12 | однодворка - свояченица Климонта [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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