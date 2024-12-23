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Епишева Февронья

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Февронья
Пол
жен
Номер записи
186
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
21
Номер в семье/дворе
8
Родственная связь
жена Самсона [1]
Возраст по текущей РС
64
Год рождения вычисленный
1752
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 627
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 21
01 | Епишев Самсон Максимович: 55 / 59 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Федосей Самсонович: 25 / 29 | однодворец - сын Самсона [1]
03 | Епишев Николай: 3 / - | однодворец - внук Самсона [1]
04 | Епишев Павел Федосеевич: 6 / - | однодворец - сын Федосея [2]
05 | Епишев Аким Федосеевич: 3 / - | однодворец - сын Федосея [2]
06 | Епишев Иван Федосеевич: - / 3 | однодворец - сын Федосея [2]
07 | Епишев Федор Федосеевич: - / 1 | однодворец - сын Федосея [2]
08 | Епишева Февронья: - / 64 | однодворка - жена Самсона [1]
09 | Епишева Марина: - / 40 | солдатка - невестка Самсона [1]
10 | Епишева Агриппина: - / 17 | однодворка - внучка Самсона [1]
11 | Епишева Екатерина: - / 19 | однодворка - внучка Самсона [1]
11 | Епишева Татьяна: - / 35 | однодворка - жена Федосея [2]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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