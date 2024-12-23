Епишев Федосей Самсонович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Епишев Федосей Самсонович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 180
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 21
- Номер в семье/дворе
- 2
- Родственная связь
- сын Самсона [1]
- Возраст по прошлой РС
- 25
- Возраст по текущей РС
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1787
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 627
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 21
01 | Епишев Самсон Максимович: 55 / 59 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Федосей Самсонович: 25 / 29 | однодворец - сын Самсона [1]
03 | Епишев Николай: 3 / - | однодворец - внук Самсона [1]
04 | Епишев Павел Федосеевич: 6 / - | однодворец - сын Федосея [2]
05 | Епишев Аким Федосеевич: 3 / - | однодворец - сын Федосея [2]
06 | Епишев Иван Федосеевич: - / 3 | однодворец - сын Федосея [2]
07 | Епишев Федор Федосеевич: - / 1 | однодворец - сын Федосея [2]
08 | Епишева Февронья: - / 64 | однодворка - жена Самсона [1]
09 | Епишева Марина: - / 40 | солдатка - невестка Самсона [1]
10 | Епишева Агриппина: - / 17 | однодворка - внучка Самсона [1]
11 | Епишева Екатерина: - / 19 | однодворка - внучка Самсона [1]
11 | Епишева Татьяна: - / 35 | однодворка - жена Федосея [2]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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