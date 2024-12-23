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Михайлова Акилина

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлова Акилина
Пол
жен
Номер записи
178
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
жена Платона [1]
Возраст по текущей РС
51
Год рождения вычисленный
1765
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 626
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 20
01 | Михайлов Платон Петрович: 46 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Моисей Платонович: 13 / 17 | однодворец - сын Платона [1]
03 | Михайлов Филипп Платонович: 7 / - | однодворец - сын Платона [1]
04 | Михайлов Зиновий Платонович: 3 / 7 | однодворец - сын Платона [1]
05 | Михайлов Силуан Платонович: месяц / - | однодворка - сын Платона [1]
06 | Михайлова Акилина: - / 51 | однодворка - жена Платона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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