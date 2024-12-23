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Михайлов Силуан Платонович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Силуан Платонович
Пол
муж
Номер записи
177
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
20
Номер в семье/дворе
5
Родственная связь
сын Платона [1]
Возраст по прошлой РС
месяц
Причина выбытия
умер
Год убытия
1813
Год рождения вычисленный
1816
Год смерти
1813
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 626
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 20
01 | Михайлов Платон Петрович: 46 / - | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Моисей Платонович: 13 / 17 | однодворец - сын Платона [1]
03 | Михайлов Филипп Платонович: 7 / - | однодворец - сын Платона [1]
04 | Михайлов Зиновий Платонович: 3 / 7 | однодворец - сын Платона [1]
05 | Михайлов Силуан Платонович: месяц / - | однодворка - сын Платона [1]
06 | Михайлова Акилина: - / 51 | однодворка - жена Платона [1]
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Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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