Михайлов Филипп Родионович
Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
- ФИО
- Михайлов Филипп Родионович
- Пол
- муж
- Номер записи
- 169
- Сословие
- однодворец
- Год ревизии
- 1816
- Двор / Семья
- 19
- Номер в семье/дворе
- 7
- Родственная связь
- сын Родиона [2]
- Возраст по текущей РС
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1812
- Губерния
- Курская
- Уезд
- Курский
- Место
- с. Пойменово
- Место события
- с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
- Архивный код
- ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 626
- Полная запись РС
- Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 19
01 | Михайлов Иван Родионович: 54 / 58 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Родион Иванович: 38 / - | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Михайлов Александр Родионович: 13 / 17 | однодворец - сын Родиона [2]
04 | Михайлов Алексей Родионович: 10 / 14 | однодворец - сын Родиона [2]
05 | Михайлов Матвей Родионович: 6 / 10 | однодворец - сын Родиона [2]
06 | Михайлов Яков Родионович: 2 / 6 | однодворец - сын Родиона [2]
07 | Михайлов Филипп Родионович: - / 4 | однодворец - сын Родиона [2]
08 | Михайлова Ксения: - / 41 | солдатка - невестка Ивана [1]
09 | Михайлова Настасья: - / 13 | однодворка - внучка Ивана [1]
10 | Михайлова Прасковья: - / 18 | однодворка - жена Александра [3]
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- Индексация данных проведена Александрой Пилецких
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