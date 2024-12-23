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Михайлов Яков Родионович

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Михайлов Яков Родионович
Пол
муж
Номер записи
168
Сословие
однодворец
Год ревизии
1816
Двор / Семья
19
Номер в семье/дворе
6
Родственная связь
сын Родиона [2]
Возраст по прошлой РС
2
Возраст по текущей РС
6
Год рождения вычисленный
1810
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 626
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 19
01 | Михайлов Иван Родионович: 54 / 58 | однодворец - глава семьи
02 | Михайлов Родион Иванович: 38 / - | однодворец - сын Ивана [1]
03 | Михайлов Александр Родионович: 13 / 17 | однодворец - сын Родиона [2]
04 | Михайлов Алексей Родионович: 10 / 14 | однодворец - сын Родиона [2]
05 | Михайлов Матвей Родионович: 6 / 10 | однодворец - сын Родиона [2]
06 | Михайлов Яков Родионович: 2 / 6 | однодворец - сын Родиона [2]
07 | Михайлов Филипп Родионович: - / 4 | однодворец - сын Родиона [2]
08 | Михайлова Ксения: - / 41 | солдатка - невестка Ивана [1]
09 | Михайлова Настасья: - / 13 | однодворка - внучка Ивана [1]
10 | Михайлова Прасковья: - / 18 | однодворка - жена Александра [3]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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