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Епишева Степанида

Из справочника
Ревизские Сказки с.Пойменово за 1816, 1834, 1850, 1858 годы
ФИО
Епишева Степанида
Пол
жен
Номер записи
159
Сословие
однодворка
Год ревизии
1816
Двор / Семья
18
Номер в семье/дворе
3
Родственная связь
мать Антона [1]
Возраст по текущей РС
42
Год рождения вычисленный
1774
Губерния
Курская
Уезд
Курский
Место
с. Пойменово
Место события
с. Пойменово, Никольская вол., Курский у., Курская губ.
Архивный код
ГАКО (Курск): ф.184, оп.2, д.365, лист: 626
Полная запись РС
Наименование РС: Ревизская Сказка марта 1816 года Курской губернии Курского уезда села Пойменова мужского и женского пола однодворцев
Населённый пункт: с. Пойменово
сословие: однодворцы
Номер двора / семьи: 18
01 | Епишев Антон Максимович: 13 / 17 | однодворец - глава семьи
02 | Епишев Дмитрий Максимович: 9 / 13 | однодворец - брат Антона [1]
03 | Епишева Степанида: - / 42 | однодворка - мать Антона [1]
04 | Епишева Агафья Максимовна: - / 17 | однодворка - сестра Антона [1]
05 | Епишева Ирина: - / 22 | однодворка - жена Антона [1]
06 | Епишева Олимпиада Антоновна: - / 1 | однодворка - дочь Антона [1]
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Источник
Индексация данных проведена Александрой Пилецких

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